Варшава, 2 июня, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 2 июня президент Польши Анджей Дуда вручил государственные медали Virtus et Fraternitas девяти участникам Второй мировой войны, которые внесли вклад в спасение этнических поляков от действий украинских националистов на Волыни в 1943 году. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.

Резня в Волыне. 1943

В общей сложности были награждены девять человек. Среди них были граждане Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии. Сообщается, что некоторые из них отметились тем, что спрятали этнических поляков у себя дома или в иных местах, когда на Волыни проходили этнические чистки. Некоторые — помогли целым семьям бежать в другие регионы, когда надвигалась угроза.

Волынская резня — массовое уничтожение «Украинской повстанческой армией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этнического польского гражданского населения, проживающих на Волыни (северо-запад Украины). Событие произошло в 1943 году во время нацистской оккупации. По разным оценкам, в результате этого акта геноцида погибли порядка 50−60 тысяч человек.