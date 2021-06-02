Баку, , 17:10 — REGNUM Военное ведомство Азербайджана сообщило официальные данные о военных потерях в ходе карабахской операции, проведенной осенью 2020 года.

Об этом минобороны Азербайджана сообщает 2 июня.

Согласно данным ведомства, убиты и умерли от ран 2,9 тыс. военнослужащих, еще 14 считаются пропавшими без вести.

«Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2900 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести», — указано в сообщении минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана начали наступательную военную операцию, которая продолжалась до 10 ноября. В итоге при российском посредничестве Азербайджан, Нагорно-Карабахская республика и Армения договорились о прекращении огня передаче под контроль Баку Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.

Дополнительным пунктом этого соглашения было размещение в Карабахе российской военной группировки миротворцев.

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