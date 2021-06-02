Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM В Нижегородской области задержали по подозрению в коррупции заместителя начальника управления муниципального контроля администрации города Дзержинска Аллу Морозову. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета сегодня, 2 июня.

По версии следствия, вечером 24 мая 2021 года чиновница получила от представителя одной из местных фирм 100 тысяч рублей в качестве взятки за выдачу предпринимателям разрешения на проведение земляных работ.

Свою вину в содеянном высокопоставленная сотрудницы мэрии признала.

Против чиновницы возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф в размере до 3 млн рублей.