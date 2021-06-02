Москва, , 17:08 — REGNUM 23-летний шведский центральный нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Германии. На футболиста претендует «Вольфсбург», выступающий в Бундеслиге. Сообщается, что руководство «волков» будет готово заплатить за форварда сборной Швеции 10 миллионов евро. Об этом 2 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Джордан Ларссон принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В 2020-м году Ларссон сыграл в трех матчах сборной Швеции и забил один гол.

Джордан Ларссон перешел в московский «Спартак» 2 августа 2019 года из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро. Контракт шведа с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона 2022/23.

«Вольфсбург», набрав 61 очко после 38-ми туров, завершил сезон на четвертой позиции немецкой Бундеслиги. В следующем сезоне «волки» сыграют в Лиге Чемпионов.