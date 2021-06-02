Киев, , 17:05 — REGNUM Сегодня, 2 июня, у здания Верховной рады прошла масштабная акция протеста против введения в Украине рынка земли с участием депутатов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», передает корреспондент ИА REGNUM.

Почти все лидеры оппозиционной политической силы выступили перед собравшимися на акции, которых было около 5 тыс. человек. Депутаты ОПЗЖ подчеркивали, что действующая власть Украины, нарушая Конституцию и другие законы страны, пытается распродать за бесценок землю, принадлежащую украинцам. Именно поэтому партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает против открытия рынка земли на Украине без справедливого референдума, на котором каждый гражданин сможет высказать свое мнение по этому вопросу.

В свою очередь, депутат Рады Василий Нимченко сообщил, что от ОПЗЖ уже направлено обращение в Конституционный суд Украины, который вскоре рассмотрит дело о незаконности продажи земли, в том числе иностранцам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил, чторынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций». В свою очередь, Конституционный суд подтвердил, что в июне планирует рассмотрение дела о конституционности земельной реформы. Фракция ОПЗЖ и её лидер Виктор Медведчук выступают за отмену законопроекта, разрешающего продажу украинской земли иностранцам. В частности в политсиле считают, что данный законопроект противоречит положениям декларации о государственном суверенитете и Конституции Украины.