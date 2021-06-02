Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM В России проходят лечение в стационарах более 70 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 2 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«На сегодняшний день 270 тысяч человек болеют COVID-19, свыше 70 тысяч находятся в стационарах, более 1,5 тысячи находятся в отделениях реанимации», — рассказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее сегодня глава Минздрава сообщил, что в России уже более 18 миллионов человек получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса.

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