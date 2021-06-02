Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом среди участников открывшегося 2 июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Два десятка стационаров города готовы принять участников форума в случае необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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«Бригады Городской станции скорой медицинской помощи несут дежурство в «Экспофоруме», «Пулково» и на Московском вокзале. На данный момент в городе зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников форума», — отметили в комздраве.

Медицинскую помощь заболевшим готовы оказывать 20 стационаров, не только городского, но и федерального подчинения. При выявлении новой коронавирусной инфекции и подозрении на нее участников будут госпитализировать в инфекционные больницы.

Отметим, по данным ряда СМИ, первым пациентом с коронавирусом среди участников ПМЭФ оказалась 18-летняя девушка-волонтер из Москвы, которая должна была работать на мероприятии.