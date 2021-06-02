Москва, , 16:56 — REGNUM Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров благополучно вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после выхода в открытый космос, сообщает 2 июня пресс-служба «Роскосмоса».

Выход в открытый космос продолжался около семи часов. Новицкий и Дубров осуществили замену панели регулятора расхода жидкости на орбитальном модуле «Заря».

Кроме того, российские космонавты провели переподключение системы «Курс» от модуля «Пирс» к модулю «Звезда». Тестовое включение системы прошло успешно.

Затем Новицкий и Дубров перевели грузовую модернизированную стрелу от модуля «Пирс» на модуль «Поиск» и установили на внешней поверхности российского сегмента МКС оборудование для проведения научных экспериментов «Тест» и «Выносливость».

Ранее Центр подготовки космонавтов сообщал, что российский экипаж МКС планирует выполнить до трех выходов в открытый космос.

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