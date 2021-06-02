Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Первый заместитель Председателя правительства РФ Андрей Белоусов выступил на презентации новой стратегии Корпорации МСП на 2021−2025 гг., которая была представлена в рамках VI Российского форума малого и среднего предпринимательства. Форум МСП проходит в стартовый день Петербургского международного экономического форума — 2021.

Андрей Белоусов перечислил основные запросы малого и среднего бизнеса к государству.

«Первое — нужно помочь предпринимателям войти в малый бизнес. У нас ежегодно образуется около 1 миллиона малых предприятий. Тем не менее, взять на себя риск стать предпринимателем — это довольно сложно. Второе — надо помочь развиваться тем предприятиям, которые уже образовались. Средний срок жизни малого предприятия у нас сейчас составляет три года — это достаточно мало. В развитых странах — четыре-пять лет. Третье — комфортные взаимоотношения с государством. Эти отношения не должны быть обременительными для бизнеса», — отметил Андрей Белоусов.

На презентации институт развития обозначил основные предложения для решения ключевых задач по развитию МСП, такие как цифровизация мер поддержки, расширение финансовых инструментов поддержки, расширение спроса на продукцию МСП, образовательная поддержка, развитие диалога с предпринимателями.

В мероприятии приняли участие председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич.

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