Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 16:53 — REGNUM В России уже более 18 миллионов человек получили по меньшей мере одну прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 2 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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«Первым компонентом привито уже больше 18 миллионов человек», — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Глава Минздрава добавил, что в последнее время российские граждане проявляют всё большую активность в вопросе вакцинации от COVID-19.