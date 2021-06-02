Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM В России уже более 18 миллионов человек получили по меньшей мере одну прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 2 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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«Первым компонентом привито уже больше 18 миллионов человек», — сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Глава Минздрава добавил, что в последнее время российские граждане проявляют всё большую активность в вопросе вакцинации от COVID-19.