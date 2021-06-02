Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM В Петербурге продолжаются инциденты с участием людей, разъезжающих по тротуарам на электросамокатах. Растёт тяжесть этих происшествий. Теперь, помимо взрослых прохожих, под удар несущихся со скоростью автомобиля «самокатчиков» попадают и малолетние дети, получающие тяжелые травмы.

Как сообщили 2 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 1 июня в 18:00 на аллее парка имени 40-летия ВЛКСМ на острове Чухонка в Колпинском районе мужчина 1971 года рождения, управляя электросамокатом, сбил четырехлетнего мальчика.

«В результате ДТП ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства», — отметили в полиции.

Как сообщает 2 июня петербургское издание «Фонтанка», этот ребенок получил тяжелую травму головы, ему потребовалась операция, после которой мальчика поместили в реанимацию детской больницы им. Раухфуса.

А около 14 часов сегодня, 2 июня, на пересечении улицы Дыбенко и Искровского проспекта в Невском районе на тротуаре молодой человек на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся. «Ребёнок в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу имени Раухфуса и помещён в реанимацию», — добавляет источник. Полиция ищет злоумышленника.

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Напомним, в настоящий момент в Северной столице работает не менее восьми крупных кикшеринговых компаний, в ведении которых находится 12,5 тыс. самокатов. власти Петербурга предлагают таким компаниям заняться саморегулированием, чтобы сократить количество несчастных случаев. Эксперты предлагают допускать к управлению электросамокатами мощностью более 0,25 кВт только граждан с водительскими правами и только на проезжей части при использовании шлема.

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