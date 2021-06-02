Киев, , 16:56 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 2 июня, произошел скандал при обсуждении кадровых перестановок в межпарламентской группе дружбы с Венгрией, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, представитель оппозиции, депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что силами фракции «Слуга народа» отозвали с постов сопредседателей группы его и еще одного депутата Валерия Лунченко. Шуфрич считает, что во всей группе только они имеют отношение к Закарпатью и хоть что-то понимают в политических отношении с Венгрией. Депутат ОПЗЖ добавил, что все эти кадровые перестановки затеялись ради депутата Рады и главы Закарпатской организации «Слуги народа» Николая Тищенко.

«Это ради того, кто является третьим по влиянию человеком в Украине: после президента, после главы офиса президента Андрея Ермака… У Лукашенко — свой Коля, а у Зеленского — свой», — заявил Шуфрич.

Он также риторически поинтересовался, куда Тищенко «прётся» и выругался в его адрес на венгерском языке. Представитель «Слуги народа» пока что от публичных комментариев воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Киева и Будапешта складываются крайне непросто после принятия Украиной нового закона об образовании, лишающего возможности учиться на венгерском языке, еще при президентстве Петра Порошенко. При Владимире Зеленском стороны несколько раз пытались подписать мировую, однако все эти планы срывались из-за новых конфликтов.