Ставрополь, , 16:51 — REGNUM У Ставрополья появятся новые авиаворота края. В столице субъекта будет построен аэровокзальный комплекс. Его проект уже прошел Главгосэкспертизу России, получив ее одобрение. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram.

Он также рассказал, что в настоящее время решается вопрос с тем, кто будет строить новый аэропорт «Ставрополь». Конкурсная процедура выбора подрядной организации на проведение работ уже стартовала.⠀Как рассчитывают власти края, новый аэровокзал значительно увеличит пропускную способность. Ожидается, что за час она сможет составить около 520 пассажиров, а за год достигнет более 500 тыс. человек.

«Растущий пассажиропоток поможет нам расширить географию деловых, партнерских и туристических связей региона», — написал Владимиров.