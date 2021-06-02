Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM Подтопление многоквартирного дома на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону произошло из-за засорения коллектора, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 2 июня.

Неподалёку от жилого дома проходит коллектор, в который заключен Безымянный ручей. В настоящее время коллектор засорился, что и приводит к подтоплению территории. Кроме того, неисправна прилегающая к дому ливнёвка. В трубопроводе обнаружена кирпичная кладка встроенной инженерной коммуникации сторонней организации. Ведётся поиск собственника для её демонтажа.

В период непогоды за ситуацией на городских объектах, расположенных в зонах возможного подтопления, будут следить каждые два часа.

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