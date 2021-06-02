Манчестер, Великобритания, , 16:45 — REGNUM 24-летний фланговый защитник французского «Лилля» и национальной сборной Турции Зеки Челик попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом 2 июня сообщила испанская газета Mundo Deportivo. Также сообщается, что на футболиста претендуют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Руководство «красных дьяволов» намерено сделать «Лиллю» предложение по трансферу Челика в размере 15 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает турка в 20 миллионов евро. Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.

В прошедшем сезоне Зеки Челик принял участие в 29-ти матчах французской Лиги 1, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По итогам сезона «Лилль», набрав 83 очка, занял первую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Для «догов» это чемпионства стало первым за последние десять лет.

В среднем за матч Зеки Челик совершает по 2,2 отбора и 1,2 перехвата. Точность передач — 77,8%. Портал WhoScored оценил игру футболиста на 6,87 балла.