2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Мощные дожди со шквалистым ветром пришли в Волгоградскую область 2 июня. Затопленными оказались многие улицы, пешеходные переходы и даже районная администрация. Фотографиями и эмоциями горожане делятся в социальных сетях.

Юлия Пёрышкина, , 20:53 — REGNUM Непогода обрушилась на Волгоградскую область в ночь на 2 июня. Все аварийные службы были приведены в режим повышенной готовности. Власти попросили граждан проявлять повышенную осторожность, по возможности ограничить передвижение на личном автотранспорте. В мэрии Волгограда честно предупредили накануне: системе ливневой канализации «может потребоваться некоторое время для пропуска большого количества осадочных вод. На ряде улиц возможно временное повышение уровня воды на проезжей части, которая постепенно будет отведена в ливнеприёмники». К утру стало понятно, что ливнёвкам потребуется немало времени, чтобы справится с потоками воды. В соцсетях удачные фотографии молний сменились снимками затопленных улиц. Из «берегов» вышли реки не только во дворах, но и на основных городских магистралях.

Архип Куинджи. После дождя. 1879

«У нас есть ливнёвки?» — коротко спрашивает Наталья С.

«Свыше 15 спецмашин муниципальных предприятий с началом осадков вышли на патрулирование городских территорий. Сотрудники обследуют сложные участки улично-дорожной сети во всех районах. Рабочие муниципальных предприятий очищают ливнеприёмные решетки от принесенного потоками воды мусора, пластиковых пакетов, камней и т. д. Накануне службы провели дополнительную проверку работоспособности колодцев ливневой канализации, расположенных вдоль проезжей части. В случае необходимости к работам подключится спецтехника — КДМ и каналопромывочные машины по сигналу патрульных бригад оперативно выдвинутся на объекты для прочистки ливневой канализации», — ответили под постом женщины с аккаунта администрации города.

«А как быть жителям, где ливнёвок нет и море разливное, по пешеходному переходу только вплавь!» — возмущается Людмила Ч.

По данным синоптиков, в Волгограде к утру 2 июня выпало 20 миллиметров осадков — это половина месячной нормы. Непогоду принёс черноморский циклон и система атмосферных фронтов, связанных с ним.

Дождь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Если нет возможности поехать на море, то море само к нам прилетит», — шутит Дмитрий К.

«Весь июнь, товарищи, обещает по «Гисметео» быть дождливым. Может, лучше лодку брать? Вплавь, так сказать, передвигаться», — предлагает Анна.

«Да ладно вам. Дождь летом — это норма. За последние несколько лет пора бы привыкнуть к июньским дождям перед засухой вплоть до сентября», — считает Миша Ш.

«А люди не понимают, что на всём континенте недавно миллиарды тон снега резко растаяли и теперь выпадают в виде ливней», — отвечает ему Мириан М.

Горожане жалуются в соцсетях на протекающие крыши автобусов. Затопленным оказался вход в администрацию Кировского района Волгограда — вода стояла в холле здания.

Затопленная после дождя дорога Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Участок дороги по улице Кирова, вдоль которого расположено здание администрации Кировского района, находится в одной из наиболее низких точек рельефа, — сообщили в пресс-службе мэрии. Система ливневой канализации эффективно отводит выпадающие осадки, однако в момент пиковой нагрузки она не смогла сразу принять весь объем, в результате чего уровень воды поднялся до верхнего уровня бордюра, часть воды попала в здание районной администрации. В настоящее время данной проблемы нет, администрация района работает в штатном режиме», — цитирует пресс-службу мэрии издание «Волгоград онлайн».

«Весь юг России тонет, народ. В Сочи тоже ближайшие полторы недели дожди, грозы и паводки. В июне лето отменяется», — считает Павел В.

Циклон задержится в регионе до 5 июня.