Ставрополь, , 16:42 — REGNUM В Ставропольском крае выздоровели после заражения коронавирусом уже 52 003 жителя региона. Только за прошедшие сутки число выписанных после излечения от опасной инфекции составило 77 человек, сообщили 2 июня в федеральном оперативном штабе.

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За этот же день был подтвержден коронавирус еще у 52 жителей Ставрополья. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 54 919 человек.

Не удалось спасти врачам 1519 ставропольцев. Из них пятеро скончались за прошедшие сутки.

Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram, всего на Ставрополье за все время пандемии было сделано 1,865 млн тестов на определение заражения коронавирусом.