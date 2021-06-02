Луганск, , 16:41 — REGNUM Генпрокуратура Луганской Народной республики (ЛНР) обратилась к главе республики и депутатам Народного Совета с просьбой ужесточения наказания за геноцид и применение запрещенных средств и методов ведения войны, вплоть до смертной казни, сообщает 2 июня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается… с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Напомним, с весны 2014 года захватившие власть в Киеве украинские нацисты проводят военную карательную операцию против народа Донбасса. За это время погибли не менее 15 тыс. человек.

Правоохранительные органы ДНР и ЛНР фиксируют сотни случаев военных преступлений украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников Киева.

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