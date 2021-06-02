Москва, , 16:39 — REGNUM 31-летний фланговый нападающий лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в России. Футболист может стать частью сделки по переходу чешского опорного полузащитника Алекса Крала из московского «Спартака» в «Вест Хэм». Об этом 2 июня сообщил Westhamfans.org.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги по футболу Андрей Ярмоленко принял участие в 15-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Единственный мяч в сезоне нападающий забил 23 января 2021 в ворота «Донкастер Роверс» в рамках Кубка Англии. На данный момент портал transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Андрей Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» 11 июля 2018 года из дортмундской «Боруссии». «Молотобойцы» отдали за футболиста 20 миллионов евро.

Лидера «Спартака» Алекса Крала transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро. При этом соглашение чеха с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.