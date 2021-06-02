Екатеринбург, 2 июня 2021, 16:46 — REGNUM Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе полностью привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом дипломат сообщил журналистам.
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По словам Крузе, ему поставили уже второй компонент вакцины. Генконсул чувствует себя хорошо.
«Мне предложили сделать прививку здесь, в России, мне, конечно, удобно, и думаю, что эффективно и нет проблем», — сказал дипломат в эфире телеканала «Звезда».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Спутник V» поставил генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье.
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