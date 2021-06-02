Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Японская теннисистка, вторая ракетка мира Наоми Осака 31 мая решила отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции после того, как ее оштрафовали за нежелание выходить к СМИ. Данный инцидент привлек внимание мира тенниса к проблеме давления прессы на спортсменов. На этом фоне журналисты поинтересовались у одной из ведущих теннисисток мира Серены Уильямс, как она справляется с натиском масс-медиа, сообщает 2 июня Fox News.

«Лично мне помогает справиться с этой ситуацией то, что я знаю, что каждый человека, задающий мне вопрос, не играет (в теннис) также хорошо, как я и никогда не будет играть на таком уровне, так что, чтобы вы не сказали и ли не написали, вы никогда не доведете меня до гроба. Я справляюсь с этим таким образом, но каждый справляется с этим по своему», — рассказала американская теннисистка.

Напомним, ранее Серена Уильямс,которая признала, что СМИ порой слишком сильно давят на спортсменов, поддержала Наоми Осаку.

«Я сожалею о ситуации с Осакой. Сочувствую ей и хотела бы её просто обнять. У меня толстая кожа, а у кого-то тонкая. Мы все разные, и все по-разному относимся к делу. Вы просто должны позволить Наоми справиться с этим так, как она хочет», — сказала Уильямс во время пресс-конференции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Осака является четырёхкратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2018 и 2020 годах она побеждала на US Open, а в 2019 и 2021 годах — на Australian Open. На Roland Garros она трижды доходила до третьего раунда.