2 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 20:50 — REGNUM



ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

Начал работу очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), уже 24-й по счёту. В преддверии мероприятия «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики выпустили доклад «Российские регионы на ПМЭФ: развитие через инвестиции», в котором анализируется роль форума для экономики субъектов России, форматы и результативность их участия в ПМЭФ. Эксперты приходят к выводу, что роль Петербургского форума как площадки, на которой регионы смогут решать вопросы привлечения инвестиций, будет в дальнейшем возрастать.

ПМЭФ нужен регионам перед выборами

Эксперты полагают, что по модели участия в Петербургском форуме регионы делятся на активные (Башкирия, Татария, Краснодарский край и ряд других), умеренно активные (в том числе Крым, Калининградская, Сахалинская области) и пассивные (Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская область и некоторые другие). Если активные субъекты энергично работают над заключением соглашений, как с крупными компаниями, так и с другими регионами, а умеренно активные стараются использовать имеющийся экономический потенциал для заключения соглашений на полях ПМЭФ, то пассивные субъекты, по мнению авторов доклада, не используют в должной мере предоставляющиеся возможности.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков полагает, что «для губернаторов любые мероприятия с их участием на ПМЭФ обычно дают больший информационный эффект, чем аналогичные соглашения глав регионов с представителями бизнеса, состоявшиеся вне этого форума».

«В последнем случае заметное внимание прессы могут привлечь только очень масштабные договоренности и проекты. А в ходе ПМЭФ и вполне будничные рабочие встречи и соглашения, заключаемые главами даже таких регионов, которые обычно находятся на периферии федеральной медиаповестки, хоть мельком, но попадают в поле зрения общенациональных СМИ», — отметил он.

Нейжмаков также отмечает предвыборную значимость подобных форумов.

Михаил Нейжмаков «Простые жители нередко не проявляют особого интереса к подобным крупным форумам, считают их чем-то оторванным от реальности. Однако позитивные новости для главы региона такие события все-таки создают, а это уже неплохо, особенно в предвыборной обстановке и тем более там, где должны состояться губернаторские кампании. Такие позитивные новости, конечно, протестной средой будут восприниматься, скорее, скептически. Но они могут считываться лояльным власти электоратом, апатия которого, как показывает опыт, создает для губернаторов и их команд не менее значимые предвыборные проблемы, чем мобилизация протестных избирателей. Тем более что информационный фон, заданный в мае-июне, накануне старта официальной избирательной кампании, также весьма значим».

Выставочный стенд Башкирии на ПМЭФ-21 Pravitelstvorb.ru

Экономический обозреватель Константин Барановский отмечает важность как мероприятия с участием первых лиц компаний и министерств.

Константин Барановский «ПМЭФ прежде всего это мероприятие, на котором присутствуют первые лица компаний и министерств. Соответственно, участие губернаторов как глав регионов более чем оправданно. При условии, что губернатор не является «пассажиром», а ведёт серьёзную работу с инвесторами и федеральными министрами».

Руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus.press Роман Коломойцев отмечает, что Петербургский форум всё больше становится внутриэкономическим событием, «потому что преобладающее большинство проблем, предложенных к обсуждению на ПМЭФ, напрямую касаются российской экономической реальности».

«Для российских региональных властей, тех же губернаторов, занятых в основном решением практических, текущих проблем, форум с подобными установками способствует расширению управленческих горизонтов, осознанию себя и своего региона в контексте общего движения страны, открывает новые возможности для установления горизонтальных связей и привлечения инвестиций под инновационные проекты, а также помогает выделить ресурсы роста.

Роман Коломойцев Слоган «Снова вместе» имеет расширительный смысл не только в глобальном масштабе, что особо подчеркивается в программе МПЭФ, но в реалиях и масштабах России, где региональная политика должна становиться одной из частей слаженного и эффективного механизма управления страной в целом, но не в замкнутом круге своих границ, а с установлением контактов и связей с международными производственными, экономическими и финансовыми структурами с опорой на национальные приоритеты».

Вице-губернатор Александр Руппель на ПМЭФ-21 Admkrai.krasnodar.ru

Ближе к крупным компаниям

Авторы доклада отмечают, что анализ заключённых регионами в 2018 и в 2019 годах соглашений показывает, что большинство из них заключено с российскими компаниями. Причём часто это государственные компании — такие, как Газпром или Роснефть и т. д. Международные соглашения с участием российских регионов встречается редко, что связано с политикой санкций в отношении России со стороны западных стран. Скорее всего, считают эксперты, в 2021 году эта тенденция получит дальнейшее развитие.

При этом регионы ПФО на прошлых форумах отметились подписанием целого ряда значимых соглашений. Так, в 2019 году Пермский край подписал соглашений на 220 млрд руб., в том числе с «Газпром нефтью» и «Сибур-Химпромом». Ещё одним крупным проектом края стало соглашение с АО «Карьер», в рамках которого в Чусовском городском округе до 2024 года планируется построить цементный завод. Татария заключила 31 соглашение на общую сумму более 75 млрд руб. Большая часть этого — 450 млн долларов — занимает соглашение с компанией Haier по строительству «умного» завода. Объём соглашений, заключённых Башкирией, составил 80 млрд руб. Среди них — договорённость о строительстве солнечных электростанций с компаниями «Солар» и «Хевел», контракт на строительство логистического центра в Уфе с «Почтой России».

Михаил Нейжмаков отмечает, что большее внимание прессы на ПМЭФ может получить работа делегаций, представляющих регионы — «экономические локомотивы», обычно и по другим поводам находящиеся в фокусе внимания федеральных СМИ.

«Здесь можно отметить тот же Татарстан. Среди регионов ПФО, реже попадающих в поле внимания федеральной прессы, в качестве примера достаточно активной работы на ПМЭФ их делегаций в предыдущие годы, можно вспомнить, например, участие в мероприятии представителей Самарской области. Например, в 2018 году руководитель региона Дмитрий Азаров (тогда еще в статусе врио) проводил на этом форуме встречи, в том числе с послом Франции в России и президентом Schneider Electric. В 2019 году одним из наиболее заметных информационных поводов, связанных с работой на форуме делегации Самарской области, стало подписание ряда документов, связанных с развитием научно-образовательного центра. В частности, «дорожную карту» по взаимодействию на этом направлении Дмитрий Азаров тогда подписал с госкорпорацией Ростех», — отметил эксперт.

Стенд Самарской области на ПМЭФ-21 Samregion.ru

Константин Барановский обращает внимание на активную работу делегации Нижегородской области:

«В бытность губернатором Нижегородской области Валерия Шанцева он на ПМЭФ весьма продуктивно проводил переговоры, например, с «Хайнекен» и «Сен-Гобен» по поводу развития их бизнеса в Нижегородской области, как и с представителями ассоциаций предпринимателей, например — председателем Восточного комитета немецкой экономики доктором Экхардом Кордесом. И это благотворно влияло на экономику региона. Уверен, губернатор Никитин также вернётся с ПМЭФ с определёнными результатами».

В этом году регионы также представят обширную программу. В частности, Башкирия анонсировала соглашение о сотрудничестве с Катаром, а также собирается представить проект региональной информационно-аналитической платформы. Одним из пунктов программы является также промоакция, посвящённая чемпионату мира по борьбе среди юниоров.

ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

ПМЭФ постепенно трансформируется в форум, в котором существенную роль играет внутрироссийский экономический дискурс. Этот факт может позитивно отразиться на российских регионах, которые всё чаще рассматривают его как площадку для самопрезентации.