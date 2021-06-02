Киев, , 16:38 — REGNUM Во время экскурсии во Львовской области Украины сегодня, 2 июня, погиб ученик шестого класса одной из школ Львова.

Инцидент произошел на водопаде в селе Каменка Стрийского района, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, по предварительным данным, ученик подошел слишком близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Согласно информации горсовета Львова, школьников во время экскурсии сопровождали трое учителей и двое родителей. Педагоги и медики проводили реанимационные мероприятия на месте, но спасти жизнь ребенка не удалось. Также сообщается, что классный руководитель погибшего мальчика получил сердечный приступ и сейчас находится в больнице, а ещё один педагог, который пытался спасти ребенка, наглотался воды и пострадал от переохлаждения. Он также находится в больнице.

Расследование инцидента продолжается.