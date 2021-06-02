Козельск, Калужская область, , 17:31 — REGNUM В Калужской области 59-летняя главный бухгалтер козельской школы-интерната судом приговорена за растрату к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом 2 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Установлено, что подсудимая, являясь главным бухгалтером государственного казенного образовательного учреждения Калужской области «Козельская школа-интернат», с мая 2012 года по декабрь 2019 года из корыстных побуждений путем присвоения и растраты похитила денежные средства, принадлежащие областному министерству образования и науки в сумме более шести миллионов рублей, перечислив на свой банковский счёт и на счета двух своих коллег. На момент рассмотрения уголовного дела в суде подсудимая была уволена с должности главного бухгалтера

«Суд также удовлетворил исковое заявление прокуратуры о взыскании с подсудимой материального ущерба свыше пяти миллионов рублей», — отметила Искрина Басулина.

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