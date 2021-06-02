Москва, , 16:31 — REGNUM Инфляция по итогам 2021 года в России может составить от 4,5% до 5%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Моя оценка сейчас — от 4,5% до 5%, она примерно соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше», — приводит слова Белоусова, сказанные в кулуарах Петербургского международного экономического форума, ТАСС.

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По словам первого вице-премьера, происходящее на мировых рынках внушает «некоторую тревогу».

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал средний срок жизни малого бизнеса в России — три года. Он также рассказал, что ежегодно в стране открывается около миллиона малых предприятий.