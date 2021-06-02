Нижний Новгород, , 16:29 — REGNUM Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова рассказала о том, когда в регионе начнется массовый переход школ на пятидневную учебную неделю, передает «Комсомольская правда».

По ее словам, этот процесс будет запущен в 2022 году, хотя 92% учебных заведений уже ввели пятидневку для части классов.

Чиновница отметила, что местные власти не будут принуждать руководство школ к переходу от шестидневки к пятидневке.

«У некоторых пятидневка возможна только на уровне начальной школы, как раз потому, что школы имеют 1300 учеников вместо 700. И нет возможности внедрить это в полной мере», — подчеркнула Петрова.

Также министр обратила внимание на то, что сложности возникнут в гимназиях и лицеях, поскольку учебный план не получается выполнять при переходе на пятидневное обучение из-за углубленного изучения предметов.