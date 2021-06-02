Варшава, , 16:29 — REGNUM Трое активистов польской диаспоры в Белоруссии освобождены из-под стражи и доставлены белорусскими силовиками в Польшу. Об этом 2 июня сообщило министерство иностранных дел Польши на странице в соцсети Twitter.

«В результате действий польских дипломатических и консульских служб в Белоруссии в нашу страну доставили освобожденных из-под стражи активистов Союза поляков Ирену Бернацкую, Марию Тишковскаю и Анну Панишеву. Им оказана необходимая поддержка и соответствующая помощь», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что освобожденные активисты не смогут вернуться на территорию Белоруссии. В то же время глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис и активист организации — журналист Анджей Почобут всё еще находятся в Белоруссии под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле текущего года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов.