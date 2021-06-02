Москва, , 16:28 — REGNUM Западные «партнеры» России могут использовать против экономики РФ такие санкции, которые приведут к весьма существенным для нее издержкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что российские резервы «достаточно велики, чтобы выдержать [развитие] любых финансовых и геополитических сценариев».

«Объемы российских финансовых резервов действительно позволяют говорить о высокой степени защищенности экономики России перед усиливающимися геополитическими рисками и нарастающей антироссийской санкционной политикой. Однако говорить об абсолютной неуязвимости российской экономики в текущей ситуации было бы преждевременным, — сказал Чередниченко. — Западные «партнеры» теоретически в любой момент могут вытащить такие «козыри из рукава», противодействие которым повлечет весьма существенные издержки для нашей экономики. К таким недружественным действиям можно отнести запуск санкций против российского экспорта, например в области поставок ресурсов. Также в качестве инструментов давления могут выступить ограничения, применимые к нашему финансовому сектору, и т. д.».

Однако, как подчеркнул Чередниченко, от реализации столь серьезного сценария срабатывает весьма важный противовес: любое усиление антироссийских действий выливается в «выстрел в ногу» собственным инвесторам и, как следствие, в удар по экономикам инициатора подобного рода действий.

«А в текущих условиях «постпандемийного» провала мировой экономики перечисленные выше инициативы вряд ли будут реализованы и с высокой долей вероятности останутся в статусе теоретических», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов раскритиковал ЦБ РФ за расстановку ложных акцентов.

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