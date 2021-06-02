Майкоп, , 16:27 — REGNUM В Адыгее возникла серьезная ситуация из-за подтопления домов и дворовых территорий. В ряде районов людей пришлось эвакуировать из-за угрозы оказаться в опасной зоне, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, на республику в течение последних суток обрушились сильные ливни. За 12 часов выпало от 16 до 23 мм осадков. Оказались подтопленными 19 домовладений и более 40 придворовых территорий. Потребовалась эвакуация для 12 человек.

Так, в станице Кужорская Майкопского района повысился уровень воды в реке Зераль. Оказались под водой шесть домовладений и дворов. В поселке Тульском Майкопского района подтоплены девять домов и 30 придворовых территорий. Еще пять домов и девять дворов подтоплены в хуторе Курский Гиагинского района.

В настоящее время в Майкопском и Гиагинском районах проводится заседание чрезвычайной комиссии. В подтопленных населенных пунктах оказывают помощь сельчанам спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Между тем до конца суток 2 июня в Адыгее сохранится штормовое предупреждение, дожди с градом не прекратятся.