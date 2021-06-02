Москва, 2 июня 2021, 16:26 — REGNUM В одной из квартир на востоке Москвы обнаружено четыре устройства, которые могут являться самодельными бомбами, сообщает 2 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Во время осмотра квартиры была проведена эвакуация нескольких десятков человек, проживающих в подъезде.
Подозрительные устройства изъяты и направлены на экспертизу.
«В квартире на улице Саянской обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами», — цитирует агентство слова источника.
Официальных подтверждений этой информации пока не было.
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