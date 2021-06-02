Киев, , 16:27 — REGNUM Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году Украина сможет выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% ежегодно, заявил 2 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что ранее, 31 мая, правительство утвердило «два крайне важных документа» — прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 гг., а также бюджетную декларацию на 2022−2024 гг.

Документы предполагают, что дефицит бюджета Украины сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года, государственный долг будет уменьшен до уровня менее 50% ВВП (правда, Шмыгаль не уточняет, каким именно образом), рост реальной зарплаты составит примерно 8−10% в год, а инфляция будет стабильно держаться на уровне не более 5−6%.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2020 года, уже при президенте Зеленском, предполагалось, что экономика Украины должна вырасти на 40% за следующие 5 лет.

«Это оценка нашего правительства, оценка потенциала нашей страны в следующие 5 лет. Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной», — заявлял в январе прошлого года на тот момент премьер-министр страны Алексей Гончарук.