Варшава, , 16:24 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел пресс-конференцию, в рамках которой прокомментировал новую программу правящей партии «Право и справедливость», которая вошла в основу планов развития республики в будущем. Об этом 2 июня сообщает Polskie Radio.

«Когда мы создавали и принимали эту программу, у нас была единственная, но очень важная цель: догнать по уровню социально-экономического развития ведущие страны Западной Европы», — заявил премьер-министр.

По его словам, приблизить уровень доходов и пенсий Польши со странами Западной Европы помогут положения новой программы, касающиеся изменений в системе налогообложения.

«Во-первых, новая программа предусматривает увеличение необлагаемой суммы заработка до 30 тысяч злотых. Это будет одна из самых крупных необлагаемых сумм в Европе — больше, чем во Франции, Италии или Испании. Во-вторых, мы не будем облагать налогами пенсию до 2,5 тысяч злотых», — уточнил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, новая программа правящей в Польше партии «Право и справедливость» была представлена 15 мая. Тогда Моравецкий сообщил, что программа предусматривает достижение пяти главных целей: модернизация и доступность здравоохранения, создание более справедливой налоговой системы, создание максимально комфортных условий для инвестиций в экономку, ускорение строительства социального жилья, освобождение всех работающих пенсионеров от подоходного налога.