Москва, , 16:22 — REGNUM Если темпы восстановления экономики России, уровень инфляции и рост доходов населения останутся на том уровне, на котором они находятся в настоящее время, то не изменится и стоимость аренды жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал данные о том, что за год аренда жилья в РФ подешевела на 15%.

«Реальные располагаемые доходы населения неуклонно снижаются на протяжении семи лет, в 2020 году темпы снижения ускорились. В период пандемии в связи с оттоком рабочей силы из городов (в основном сотрудников из сектора розничной торговли) объем предложения вырос, а спрос пока только в стадии восстановления, — сказал Поплавский. — Основные факторы — темпы восстановления экономики, уровень инфляции и темпы роста реальных доходов населения. Если данные показатели будут находиться в рамках прогнозов, то стоимость аренды жилья в течение 2021 года в среднем по стране будет оставаться приблизительно на тех уровнях, на которых она есть сегодня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что стоимость аренды жилья будет увеличиваться по мере восстановления экономики РФ после пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, когда в РФ начнет дорожать аренда жилья