Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя, вызвавшего намыв песка и глины на железнодорожные пути, был нарушен график движения пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги 2 июня.

Проезд составов был приостановлен ранним утром между станциями Александровка и Кизитеринка в Ростове-на-Дону. В результате были задержаны пять пассажирских поездов сообщением Москва — Новороссийск, Адлер — Москва, Новороссийск — Архангельск, Анапа — Москва, а также пригородный поезд Лихая — Ростов.

ИА REGNUM напоминает, что ночной ливень стал причиной подтопления многоквартирного дома на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону.

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