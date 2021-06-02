Москва, , 16:21 — REGNUM В России динамика ставок по вкладам будет зависеть от темпов инфляции и от изменения величины ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом 2 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Увеличение ставок, помимо прочего, необходимо для поддержания ресурсной базы банков, которая начала уменьшаться из-за того, что действовавшие ставки по вкладам не перекрывали уровень инфляции, которая начала расти с конца 2020 года, — сказал Марков. — На отток денег с вкладов также повлияло введение с 2021 года налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей. Вследствие этого средства с банковских вкладов начали перетекать на фондовый рынок, дававший большую доходность от вложения денежных средств. Дальнейшая динамика ставок по вкладам будет зависеть от темпов инфляции (в апреле она снизилась до 5,53% по сравнению с 5,79% в марте) и от изменения величины ключевой ставки, которая служит одновременно индикатором и ограничителем для ставок по банковским операциям».

Как полагает Марков, в случае увеличения ставок по банковским вкладам до 6,5% при сохранении других экономических параметров на текущем уровне часть денег населения может вернуться с фондового рынка на депозиты.

«Их (депозитов — прим. ИА REGNUM) доходность будет перекрывать уровень инфляции, а получение доходов по депозитам требует меньше времени и нервов, чем получение дохода на фондовом рынке», — добавил Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, могут ли ставки по банковским вкладам вырасти до 6,5%.

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