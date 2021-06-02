2 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:30 — REGNUM Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал 1 июня законопроект, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных мероприятиях, сообщает Fox News.

Старт Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день подобные инициативы, выдвинутые членами Республиканской партии, рассматриваются в законодательных собраниях почти 20 штатов. Так, в марте губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских спортивных мероприятиях в государственных школах.

Данный законопроект столкнулся с противодействием со стороны нескольких правозащитных групп ЛГБТ, а также простых американцев, которые не думают, что девушки-трансгендеры могут физически превосходить по силе обычных девушек. Данный вопрос бурно обсудили пользователи Twitter под соответствующей публикацией Fox News.

«Настоящий расизм! США теряют популярность на мировой арене — кто захочет жить в такой стране добровольно — за исключением нищих иммигрантов», — написал Dzana Gellert.

Трансгендеры в большом спорте Цитата из видео на YouTube

«Десантис такой необразованный. Когда человек меняет пол, то он принимает лекарства, которые меняют его физически и эмоционально. Любой законопроект, запрещающий людям участвовать в соревнованиях, из-за этого является бредом фанатиков», — выразила свое мнение Corey Sokoll.

Некоторые пользователи посчитали, что данный вопрос не стоит внимания и что губернатору стоит обратить внимание на другие проблемы.

«Во Флориде с этим большая проблема? Может, есть другие вещи, на которых властям стоит сфокусироваться?» — спросит Gen X 24 601.

«Синие штаты: давайте позаботимся о финансовом благополучии людей. Красные штаты: давайте поговорим о спортсменах трансгендерах, докторах, сиропах и усложнении голосования», — пишет Jon Moore from LA.

«Крайне интересно, что Рон не комментирует массовую стрельбу, которая случилась во Флориде…» — отмечает TheOtherOne.

Нашлись пользователи, которые высказались в поддержку закона, указав на его очевидность и на то, что он поможет поддержать справедливость на женских спортивных мероприятиях.

«Печально, что требуется закон, чтобы решить проблему, которая должна быть очевидной. Независимо от того, что может сказать любой нытик, факт заключается в том, что ни один человек не может изменить природное назначение мужчины или женщины. Калечащие операции на половых органах не изменяют другую неизменную конфигурацию хромосом», — указал пользователь Stand for the Flag.

«Мне ни капли не нравится этот человек; однако я согласна с тем, что биологические мужчины не должны конкурировать с биологическими женщинами. У мужчин есть биологическое преимущество перед биологическими женщинами. Мужчины и женщины НЕравны в этом аспекте», — отметила Lawanda Slack.

«Сначала позвольте мне заявить, что я ненавижу Рона Десантиса, он — мудак! Но я считаю, что у спортсменов-трансгендеров есть несправедливое преимущество перед женщинами. Представьте, если бы этот человек (Брюс Дженнер, отец Кендалл Дженнер) решил такое провернуть на пике своей карьеры. Это было бы несправедливо», — написал @Buzz96476587 и прикрепил фотографию олимпийского чемпиона по десятиборью Брюса Дженнера, который недавно сделал операцию и стал Кейтлин Дженнер.

Кейтлин Дженнер Web Summit

«Это здравый смысл, нам не стоит даже говорить об этом, но это стало повесткой дня», — отмечает Todd.

«В мире, где мы уделяем особое внимание чествованию женщин-спортсменок, как это вообще может быть вопросом? Я за права трансов, но не за счет неравенства женщин на протяжении миллиона лет. Это не должно быть политическим вопросом, транс-люди должны быть очень чувствительны к этой теме», — указывает Nathan Burk.

«В этом есть смысл. Может, это и не в приоритете, но это правильно», — считает Adriana.

«Отличная работа. Немного здравого смысла, и мы в порядке», — пишет Andrew.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте губернатор штата Арканзас республиканец Аса Хатчинсон подписал законопроект, запрещающий спортсменам-трансгендерам участвовать в женских школьных спортивных мероприятиях.

«Этот закон просто гласит, что спортсменки не должны соревноваться в каком-либо виде спорта с учеником мужского пола, если этот вид спорта предназначен для соревнований женщин», — заявил Хатчинсон в пресс-релизе.