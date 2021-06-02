Москва, , 16:19 — REGNUM В России при сохранении текущей рыночной ситуации рост ставок по вкладам и депозитам до 6,5% годовых может оказаться вполне вероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«Сигналом к началу роста банковских ставок по вкладам послужило увеличение ключевой ставки до 4,5% в марте и до 5% в апреле, — сказал он. — Некоторые банки начали поднимать ставки по вкладам еще до увеличения ключевой ставки. В настоящее время ряд банков уже запускает некоторые продукты, направленные на привлечение средств во вклады и депозиты, со ставкой 6 и более процентов годовых. Правда, большинство из этих продуктов требует от клиентов выполнения определенных условий (заключения договора страхования, оборот по карте, подключение к различным программам банка и т. д.)».

Но, как полагает Марков, тем не менее это мощный сигнал для всего банковского рынка, который говорит о тенденции к росту ставок по вкладам и депозитам.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно прогнозам аналитического кредитного рейтингового агентства, ставки по депозитам в течение 2021 года могут увеличиться до 5,5−6,5%.

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