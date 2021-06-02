Красногорск, , 16:33 — REGNUM В период с января по апрель 2021 года включительно в Подмосковье более 20 тыс. жителей зарегистрировали свои дома по «дачной амнистии». Об этом 2 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

«За четыре месяца с января по апрель у нас была точная цифра, что по «дачной амнистии» зарегистрировали свои дома 21 тыс. человек», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По её оценке, в летний период заявлений будет еще больше. Что касается мая 2021 года, то за этот период, по предварительным данным, было подано порядка 4 тыс. заявлений.

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