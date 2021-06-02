Москва, , 16:18 — REGNUM Одним из рисков при внедрении цифрового рубля может стать отток ликвидности из банков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июня заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал рассуждения главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что цифровой рубль — это будущее финансовой системы РФ.

«Так как цифровой рубль — это амбициозный проект ЦБ, то одним из главных заинтересованных игроков является сам Банк России. Да и в целом на государственном уровне проект цифрового рубля активно поддерживается, — сказал Алиев. — Однако одним из рисков внедрения цифрового рубля является отток ликвидности из банков, что приведет к потере доходов банков. Это им и не нравится. Помимо этого, участникам финансового сектора не нравится возможность прямого участия ЦБ на финансовом рынке, что нивелирует конкурентные позиции банков на рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев объяснил, что даст РФ внедрение цифрового рубля.

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