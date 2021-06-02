Ярославль, 2 июня, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Ярославле осудили 57-летнего мужчину, который заживо сжёг свою супругу. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Ярославской области. Мужчина признан виновным в убийстве с особой жестокостью.

Следственный комитет

«Следствием и судом установлено, что злоумышленник, находясь в доме, расположенном на улице Льва Толстого города Ярославля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил спящую супругу легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в больнице», — сообщили в пресс-службе СКР РФ по Ярославской области.

Суд назначил ярославцу наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на полтора года.