2 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Лукашенко «угрожает признанием Крыма» Украине и Западу.

Мирослава Романенко, , 20:47 — REGNUM Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму, которые состоялось в конце мая в Сочи, взволновали бывшего главу внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина. Дипломат уверен, что обсуждение Лукашенко и Путиным рейсов из Белоруссии в Крым не случайно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в Сочи Kremlin.ru

«Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма нам и Западу. Если он сделает это, он станет рабом Путина», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Бывший глава МИД Украины также назвал Лукашенко «крепостным, который выдаёт себя за президента независимой Беларуси».

«Нужно готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией, со всеми вытекающими последствиями», — подытожил политик.

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Заявление Павла Климкина в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие напомнили о том, что в 2016 году в СМИ сообщалось, что тесть Павла Климкина был якобы награжден медалью «За освобождение Крыма».

«То, что он Украине угрожает, — это ладно. А зачем он угрожает Западу тем, что кого-то может признать? Это очень опасно для Запада. Люди там, узнав о том, что Лукашенко может признать Крым, стали массово сметать с полок магазинов соль, спички и свечи», — иронизирует Jurij O.

«Перестаньте уже этому персонажу наливать!!!» — шутит Алик К.

Павел Климкин Gov.ua

«В первую очередь по ночам он Климкину угрожает… страшно…» — отреагировала Людмила С.

«Так сами напросились — ведь он сколько лет не признавал!!!» — отметила Татьяна Н.

«Климкин же бывший! Никогда не слушайте, что говорит тёща о зяте и что говорит бывший… Эти такое наплести могут…» — написал Евгений О.

«Не понял он, наверное, что Крым — вопрос уже закрытый, ведь ясно было сказано», — добавил Павел Ю.

«Еще один майданутый чугунком по пустой голове. Изобретатель на пакости — желчью весь изошёл… Крым вечен, а климкины… забвение таким», — написал Yuriy R.

«Уже не угрожает, а признаёт. Санкции работают», — отметил Илья В.

«Так тесть Чугункина давно признал и живёт припеваючи. Одна проблема, дочка за дурня замуж вышла…» — пишет Елена С.

«А кто такой Климкин?! Пусть своё мнение высказывает на кухне, когда выпивает с тестем, который имеет прямое отношение к Крыму», — отметил Вадим М.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Климкин, ты с тестем поговорил?» — спросил Юра К.

«Шо там ворожий тесть? Звонит?» — поинтересовался Жора К.

«Так Украина же не признает Лукашенко президентом Белоруссии, и нечего опасаться, что усатый признает Крым российским. Главное… Тихановская не признает юрисдикцию России над полуостровом, которую на Украине считают законно выбранным президентом Белоруссии», — подытожил Сергей Е.

Отметим, в 2016 году украинское издание «Апостроф» сообщило, что Юрий Михайленко — тесть Павла Климкина (на тот момент министра иностранных дел Украины) ранее в России якобы был награжден медалью «За возвращение Крыма».

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