Тюмень, , 16:13 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом 2 июня сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 июня коронавирусом заразились 36 880 человек, выздоровел 35 361 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии ко 2 июня скончались 583 пациента с COVID-19, что на пять человек больше, чем днём ранее.