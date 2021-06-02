Варшава, , 16:13 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 2 июня провел пресс-конференцию, в рамках которой раскрыл подробности о последующем этапе снятия социальных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Следующий этап возвращения к нормальной жизни будет заключаться в разрешении снова организовывать ярмарки, конференции, выставки и проводить торжества — свадьбы, дни рождения и юбилеи в ресторанах. Но организаторы данных мероприятий будут обязаны обеспечивать лимит — люди должны располагаться друг к другу не ближе, чем на расстоянии 1,5 метра», — отметил Недзельский.

Кроме того, по словам министра, для массовых гуляний тоже будет существовать лимит — лимит гостей на свадьбах и иных торжествах будет увеличен до 150 человек на один ресторан.

Ранее Недзельский анонсировал, что новый этап снятия ограничений будет реализован с 26 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше уже прошло несколько этапов снятия социальных и экономических ограничений в связи с улучшением эпидемической обстановки. Так, С 4 мая в Польше открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая в стране возобновили свою работу гостиницы, однако они пока работают с ограничениями — могут принять не более 50% посетителей от максимально возможного их количества. С 15 мая в Польше был снят запрет на появление граждан без защитных масок на открытом воздухе в общественных местах. С 21 мая возобновлена работа театров и кинотеатров. С 31 мая школы и иные учебные заведения переведены в обычный режим работы.