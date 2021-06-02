Серов, Свердловская область, , 16:14 — REGNUM В Серове (Свердловская область) направили в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, гражданину поручили раскладывать наркотики в заранее условленные места-закладки и отправлять фотографии оператору сайта. В дальнейшем наркозависимые получали информацию о закладках после оплаты очередной «дозы». Организатор сбыта наркотиков пока не установлен

В марте 2021 года «закладчика» задержали с поличным во время раскладки наркотиков по тайникам. Всего он должен был заложить 330 г наркотиков, которые он расфасовал по 47 порций. 28 порций наркосбытчик уже поместил в закладки.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим обстоятельствам).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожный суд Екатеринбурга направили дело о группе граждан, обвиняемых в сбыте наркотиков.

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