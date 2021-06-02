Железногорск, Курская область, , 16:10 — REGNUM Жительница Железногорска Курской области предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве своего восьмилетнего сына. Помимо статьи об убийстве, ей предъявлено обвинение в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, 15 марта 2021 года с 20:00 по 22:00 часов обвиняемая находилась в своём доме вместе с детьми и супругом, который не являлся отцом детей.

«Обвиняемая, испытывавшая к своему восьмилетнему сыну возникшую ранее неприязнь, ввиду того, что ребенок рассказал отчиму о факте супружеской измены, решила убить мальчика с особой жестокостью путем его сожжения заживо. Она взяла имеющуюся в доме канистру с бензином и спички, а затем вывела малолетнего сына из дома на территорию домовладения, где облила одежду и тело ребенка бензином и подожгла», — сообщили в СК.

Пламя на одежде и теле мальчика потушил подоспевший отчим. Ребенка доставили в больницу. Позже, 17 марта, при переводе ребенка в ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», мальчик скончался в больнице скорой помощи.

Дело было расследовано в кратчайшие сроки, в настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.