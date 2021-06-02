Токио, , 16:12 — REGNUM Протест направлен японским МИД в Россию по поводу задержания рыболовного судна Японии в Охотском море пограничниками РФ, передаёт 2 июня NHK.

Японское министерство заявляет, что экипаж судна, которое было задержано Россией, ничего не нарушил: на момент задержания оно якобы находилось в исключительной экономической зоне Японии.

Японское внешнеполитическое ведомство назвало действия России «неприемлемыми» и потребовало срочно отпустить на свободу экипаж судна и само транспортное средство.

Читайте ранее в этом сюжете: Японские рыбаки сожалеют о задержании своего судна в российской зоне