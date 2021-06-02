Варшава, , 16:06 — REGNUM Председатель Независимой студенческой ассоциации Польши Кшиштоф Бялас провел встречу с главой канцелярии премьер-министра республики Михалом Дворчиком. После переговоров Бялас рассказал журналистам Polskie Radio, что ему стало известно о выделении польским правительством 12 миллионов евро для белорусских оппозиционных СМИ.

«Мы обсудили с паном Дворчиком белорусский кризис. Нас, как студенческую организацию, волнует положение студентов в Белоруссии, преследование за их гражданскую позицию. Мой собеседник рассказал, что Польша принимает и поддерживает у себя репрессированных граждан соседней республики. Кроме того, с начала политического кризиса в Белоруссии по сей день наше правительство выделило на поддержку оппозиционных СМИ республики в общей сложности 12 миллионов евро», — сообщил Бялас.

По словам председателя Независимой студенческой ассоциации Польши, правительство выделяет средства через пожертвование фонду «Солидарные с Белоруссией», который был создан общественными активистами и представителями белорусской диаспоры в Польше с целью помощи тем, кто противостоит белорусской власти.