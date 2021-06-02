Москва, , 16:06 — REGNUM Средний срок жизни малого предприятия в России составляет три года, сообщил 2 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на презентации новой стратегии Корпорации МСП на 2021−2025 годы в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Средний срок жизни малого предприятия у нас сейчас составляет три года — это достаточно мало. В развитых странах — четыре-пять лет», — сказал Белоусов.

Он также отметил, что хотя каждый год в России образуется около 1 млн малых предприятий, жителям России сложно брать на себя риски и становиться предпринимателями, поэтому задача государства — помочь войти в малый бизнес.

Кроме того, по мнению Белоусова, необходимы комфортные взаимоотношения малого бизнеса и государства, не обременительные для предпринимателей.