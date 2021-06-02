Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Лидия Новосельцева («Единая Россия»), пригласившая в 2019 году президента РФ Владимира Путина на VI Всемирный конгресс казаков, лишена учёноё степени кандидата экономических наук. Народную избранницу уличили в плагиате.

Решение отозвать учёную степень принял диссертационный совет Уральского государственного экономического университета 1 июня. Использование чужого труда в кандидатской диссертации Новосельцевой, защита которой состоялась в 2011 году, выявил представитель сообщества «Диссернет». Работа депутата на тему «Обеспечение экологической безопасности и экономически устойчивого развития городской агломерации» не прошла экспертизу.

Лидия Новосельцева — коренная ростовчанка. Окончила Ростовский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». С 2010 года работала преподавателем в Южном федеральном университете. С 2016 года возглавляла редакцию газеты «Новочеркасские ведомости», затем стала советником управляющего директора ПАО «Роствертол» по взаимодействию с органами власти, общественными организациями и СМИ. Была назначена заместителем председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, СМИ и федеральными округами.

В 2020 году избрана депутатом Ростовской-на-Дону городской думы. Возглавляет комиссию по экономическому развитию, промышленности и энергетике.