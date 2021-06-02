Георгий Черняев, 2 июня 2021, 16:29 — REGNUM Недавно стало известно, что на вебкам-сайте Runetki.com выступает популярная рок-певица из Москвы Лилия Месхи. В интервью она рассказывает, что ведёт трансляции в необычной для вебкама манере и уже за первый месяц заработала более 1 миллиона рублей!
Что же побудило её зарегистрироваться на вебкам-ресурсе и как ей удалось заработать такую внушительную сумму? В интервью Лилия рассказала, что узнала про вебкам-сайты, когда искала платформу для онлайн-концертов. Ради интереса певица решила провести эксперимент и зарегистрировалась на Runetki.com. Начав трансляцию, девушка в прямом эфире пела песни из своего репертуара и принимала заказы от пользователей, которые хотели услышать любимые музыкальные композиции в живом исполнении. В качестве благодарности зрители отправляли Лилии чаевые в виде токенов, которые используются на сайте как внутренняя валюта.
Её выступления настолько полюбились пользователям, что уже за первый месяц девушка заработала свыше миллиона рублей, просто общаясь со зрителями и исполняя для них песни. В интервью Лилия также отметила значительный приток подписчиков в соцсетях, благодаря работе в вебкаме.
Выступления Лилии Месхи стали действительно неожиданным и оригинальным решением. По словам певицы, вебкам-сайты дают не только широкие возможности для заработка, но и позволяют проявить себя, раскрыть свой талант и завоевать популярность.
Кстати, судя по всему, миллион рублей в месяц — не самый высокий доход на Runetki. Согласно данным сайта, топовые модели зарабатывают порядка 40 000 долларов (около трех миллионов рублей) за неделю. На что же певица Лилия Месхи планирует потратить заработанный миллион? Она ответила в интервью, что собирает средства на клипы для своих новых песен, а также на организацию своего концерта, который пройдёт в Кремле весной 2022 года.
Полный текст интервью с Лилией Месхи читайте здесь.